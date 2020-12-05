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Екатеринбург: Сбежавшие из реабилитационного центра дети найдены

17:10 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое детей, которые ранее самовольно ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, найдены. Об этом сообщила в субботу пресс- служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В Свердловской области нашли детей, которые вечером 2 декабря сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге. Благодарим всех, кто принимал участие и помогал в поисках! Сейчас с детьми работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют причины и обстоятельства случившегося", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту самовольного ухода трех детей из социально- реабилитационного центра в Екатеринбурге.


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