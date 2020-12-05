Всех сотрудников издания "Наша Нива" вызвали на допрос в СК Белоруссии
20:20 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На следующей неделе вызывают на допрос всех 20 сотрудников "Нашей нивы", - сообщает ассоциация со ссылкой на главного редактора издания Егора Мартиновича. Ожидается, что всех допросят в качестве свидетелей по делу о клевете.
23 сентября главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартинович был доставлен на допрос в центральный аппарат СК, после чего провел трое суток в следственном изоляторе. По данным газеты, задержание ее главреда было связано с публикацией статьи про "диджея перемен" Владислава Соколовского. Потерпевшим в деле указывается заместитель министра внутренних дел республики [на тот момент] Александр Барсуков, которого Соколовский в статье, опубликованной на сайте "Нашей Нивы", обвинил в нанесении ему побоев.
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