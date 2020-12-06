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ВОЗ: Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 65 миллионов

11:38 06.12.2020

Ситуация с COVID-19 в мире остается крайне сложной. Число пациентов с ковидом во всем мире уже превышает 65 млн человек, сообщается на портале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно материалам ВОЗ, общее количество случаев заражения коронавирусом уже составило 65 007 974. Более  1,5 млн человек умерли после постановки им диагноза COVID-19. Всего за одни сутки, в мире поставлено более 403 тыс. аналогичных диагнозов, в клиниках скончались 6 348 пациентов. 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. С тех пор идет напряженная работа по локализации очагов заражения, созданию вакцины. В Москве с 5 декабря уже началась бесплатная вакцинация учителей, врачей и социальных работников, записаться на процедуру можно онлайн.

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