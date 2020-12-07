Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания покинет не только Евросоюз, но и всю Европу, если переговоры о новых отношениях после выхода королевства из состава сообщества будут провалены. Об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Великобритания покинет ЕС, но не Европу. Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу", - сказал он.

По словам Ассельборна, ЕС предлагает Лондону честное и амбициозное соглашение. "Наше предложение - честное и амбициозное. Я надеюсь, что он (Борис Джонсон - прим. ТАСС) выполнит свое обещание (покинуть ЕС, но не Европу - прим. ТАСС)", - добавил он.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).