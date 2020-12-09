Прокуратура Дании обвинила гражданина РФ в шпионаже
13:00 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датская прокуратура предъявила в среду обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — отмечено в сообщении.
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