Прокуратура Дании обвинила гражданина РФ в шпионаже

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датская прокуратура предъявила в среду обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — отмечено в сообщении.