0
0
39
НОВОСТИ

Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенности из-за действий КНР в Тихом океане

09:20 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенности из-за растущей активности Китая в Тихоокеанском регионе и призвала Пекин соблюдать нормы международного права. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в ходе выступления в новозеландско-китайском деловом совете.

По словам министра, стабильность в регионе «подвергается испытаниям из-за действий КНР». «Китай давно присутствует в Тихоокеанском регионе, но мы серьезно обеспокоены расширением его влияния и активности в сфере безопасности. Мы не хотим разрушения институтов и договоренностей, долгое время поддерживавших безопасность региона», — заявил Питерс, указав на «участившиеся в последнее время случаи применения китайскими судами водометов против филиппинских кораблей». «В таких ситуациях элементарный просчет или несчастный случай могут привести к непредсказуемой эскалации конфликта и реальным последствиям для стабильности и процветания региона», — подчеркнул он.

Также Питерс призвал Пекин «осознать свою ответственность» за происходящее в регионе и в мире. «С большой властью приходит большая ответственность, и поэтому мы считаем, что Китай обязан играть конструктивную роль в решении проблем международной безопасности, поощрять деэскалацию и способствовать разрешению конфликтов, в том числе между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС», — сказал глава новозеландского МИД.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами Тихоокеанского региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 03.05.2024
Индия почти на 20% увеличила импорт нефти из РФ в апреле — СМИ
0
28
09:05 03.05.2024
Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов — глава МИД
0
102
09:00 03.05.2024
Силы ПВО РФ за ночь сбили 6 БПЛА в Крыму и Белгородской области
0
107
19:30 02.05.2024
Жители Молдавии могут отмечать 9 мая и День Европы, и День Победы или оба сразу – Миссия ЕС
0
704
19:10 02.05.2024
МИД Израиля: Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта
0
736
18:50 02.05.2024
Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg
0
716
18:40 02.05.2024
На польских пограничников напали нелегальные мигранты, шедшие со стороны Белоруссии
0
759
18:20 02.05.2024
Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России
0
717
17:40 02.05.2024
США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка
0
790
17:15 02.05.2024
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
0
802

Возврат к списку