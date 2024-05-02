Жители Молдавии могут отмечать 9 мая и День Европы, и День Победы или оба сразу – Миссия ЕС

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия ЕС в Молдавии выступила с заявлением, в котором говорится, что граждане республики вправе отмечать 9 мая не только День Европы, как это предлагает руководство страны, но и День Победы.

«Нет никакого противоречия между тем, чтобы отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне, и празднованием Дня Европы. Европейский союз был создан после Второй мировой войны как проект мира для того, чтобы на европейском континенте никогда больше не было войн. Каждый свободен участвовать в тех торжествах, которые предпочитает, или во всех сразу», — говорится в документе. В нем отмечено, что европейские дипломаты с пониманием относятся к тому, что группа граждан 1 мая организовала протест у диппредставительства против празднования в стране 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы.