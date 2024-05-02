Жители Молдавии могут отмечать 9 мая и День Европы, и День Победы или оба сразу – Миссия ЕС
19:30 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миссия ЕС в Молдавии выступила с заявлением, в котором говорится, что граждане республики вправе отмечать 9 мая не только День Европы, как это предлагает руководство страны, но и День Победы.
«Нет никакого противоречия между тем, чтобы отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне, и празднованием Дня Европы. Европейский союз был создан после Второй мировой войны как проект мира для того, чтобы на европейском континенте никогда больше не было войн. Каждый свободен участвовать в тех торжествах, которые предпочитает, или во всех сразу», — говорится в документе. В нем отмечено, что европейские дипломаты с пониманием относятся к тому, что группа граждан 1 мая организовала протест у диппредставительства против празднования в стране 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы.
НОВОСТИ
- 19:10 02.05.2024
- МИД Израиля: Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта
- 18:50 02.05.2024
- Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него - Bloomberg
- 18:40 02.05.2024
- На польских пограничников напали нелегальные мигранты, шедшие со стороны Белоруссии
- 18:20 02.05.2024
- Кэмерон считает, что Украина имеет право наносить удары британским по целям внутри России
- 17:40 02.05.2024
- США видят «сдвиг на поле боя» на Украине в пользу РФ — американская разведка
- 17:15 02.05.2024
- Юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Волгограде состоялся при поддержке «Роснефти»
- 17:12 02.05.2024
- Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства — посол
- 17:00 02.05.2024
- Макрон считает, что Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне
- 16:32 02.05.2024
- Украинский журналист обвинил Зеленского в неудачах ВСУ
- 16:12 02.05.2024
- В Киргизии 29 детей пострадали при наезде на них грузового автомобиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать