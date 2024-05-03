РФ к 2030 г. может полностью обеспечить себя дефицитным сырьем - глава Роснедр

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может полностью ликвидировать зависимость от импорта по 12 дефицитным видам минерального сырья к 2030 году, сообщил ТАСС руководитель Роснедр Евгений Петров. При этом часть производимой в РФ продукции будет ориентирована на экспорт.

«В результате комплекса принятых мер к 2030 году мы ожидаем ликвидацию зависимости от импорта по 12 дефицитным видам сырья — литий, ниобий, тантал, редкоземельные металлы, цирконий, марганец, вольфрам, молибден, рений, ванадий, плавиковый шпат, графит. А по такому высокотехнологичному виду сырья, как литий, — к 2028 году», — сказал он.

По словам Петрова, все, что будет добываться сверх потребностей российской экономики, пойдет на экспорт.