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Госдеп США призвал американские ВУЗы внимательнее присматривать за студентами из Китая

20:35 09.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в среду администрации американских высших учебных заведений ужесточить контроль за студентами из Китая.

"В 2022-2023 годах в Америку будут приезжать 350-360 тыс. китайских студентов. Мы хотим, чтобы эти студенты были здесь. Однако должен быть процесс, должно быть строгое оценивание [этих учащихся]. Ответственность за это отчасти лежит на правительстве США, и мы должны лучше выполнять такую работу. Но нам необходимо, чтобы институты [действовали таким образом] тоже <...>", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. Он выступил в Атланте в Технологическом институте штата Джорджия с очередной речью, в которой подверг жесткой критике политику КНР.

По словам Помпео, принимающие китайских студентов высшие учебные заведения США должны при этом, в частности, выполнять "требования, гарантирующие защиту американских прав на [интеллектуальную] собственность".

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