Температура Земли продолжает повышаться - доклад ООН

20:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия COVID-19 привела к краткосрочному сокращению глобальных выбросов, однако температура Земли продолжает повышаться. Об этом говорится в докладе ООН об уровне выбросов парниковых газов.

"Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все еще движется к повышению температуры более чем на 3 градуса, что намного выше цели Парижского соглашения", - отмечается в исследовании.

"Кризис, связанный с COVID-19, открывает возможность лишь краткосрочного сокращения глобальных выбросов и не будет способствовать значительному сокращению выбросов к 2030 году, если страны мира не приступят к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики", - предупредили в организации.