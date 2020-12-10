0
0
187
НОВОСТИ

Эксклюзив НГ: Повышать налоговую нагрузку на россиян не планируется, сообщает Минфин

13:50 10.12.2020

В Министерстве финансов РФ  не рассматривается вопрос дополнительного повышения налоговой нагрузки, сообщают представители ведомства, комментируя публикацию «НГ» (см номер от 10.12.20) про слушания «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов», состоявшиеся накануне в Совете Федерации.

«Парламентские слушания «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов» проходят ежегодно в рамках бюджетного процесса, и включают в себя в том числе дискуссию экспертного сообщества и обсуждение различных предложений», - отмечает пресс-служба Минфина.

Как сообщала «НГ»,  в ходе слушаний экономисты и парламентарии для наполнения бюджета предлагали различные пути повышения налоговых поступлений в бюджет. В частности, предложено было следить за электронными кошельками и банковскими счетами россиян, сопоставлять стоимость имущества и доходов, повысить ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% для тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц, трансформировать курортный сбор в туристический сбор и распространить его на всю территорию России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 10.12.2020
Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах
0
26
15:00 10.12.2020
Путин получает информацию о росте цен на продукты и от ведомств, и от граждан — Песков
0
62
14:32 10.12.2020
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
0
107
14:12 10.12.2020
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
0
168
14:00 10.12.2020
Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь достиг 2,5 трлн руб. — Минфин
0
168
13:32 10.12.2020
Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры
0
219
13:20 10.12.2020
Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
0
196
13:05 10.12.2020
Корональный выброс Солнца достиг окрестностей Земли
0
246
13:02 10.12.2020
Новикомбанк вошел в топ-10 самых эффективных банков страны
0
204
13:00 10.12.2020
Чиновники недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами на продукты — Мишустин
0
232

Возврат к списку