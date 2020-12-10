Эксклюзив НГ: Повышать налоговую нагрузку на россиян не планируется, сообщает Минфин
13:50 10.12.2020
В Министерстве финансов РФ не рассматривается вопрос дополнительного повышения налоговой нагрузки, сообщают представители ведомства, комментируя публикацию «НГ» (см номер от 10.12.20) про слушания «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов», состоявшиеся накануне в Совете Федерации.
«Парламентские слушания «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов» проходят ежегодно в рамках бюджетного процесса, и включают в себя в том числе дискуссию экспертного сообщества и обсуждение различных предложений», - отмечает пресс-служба Минфина.
Как сообщала «НГ», в ходе слушаний экономисты и парламентарии для наполнения бюджета предлагали различные пути повышения налоговых поступлений в бюджет. В частности, предложено было следить за электронными кошельками и банковскими счетами россиян, сопоставлять стоимость имущества и доходов, повысить ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% для тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц, трансформировать курортный сбор в туристический сбор и распространить его на всю территорию России.
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