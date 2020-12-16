"МКБ Онлайн" включен в пятерку лучших мобильных банков по версии Markswebb

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Московский кредитный банк (МКБ) занял пятое место среди лидеров мобильного банковского обслуживания в рейтинге лучших банковских мобильных приложений консалтингового агентства Markswebb. По сравнению с прошлым исследованием банк поднялся на 13 позиций. По мнению специалистов Markswebb, банк предложил пользователям мобильного приложения новые возможности. «МКБ реализовал новые функции, которые расширили возможности пользователей. В мобильном банке можно заказать официальную выписку и справки по дебетовым и кредитным счетам», – сказано в отчете агентства.

По словам руководителя дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексея Охорзина, 2020 год показал, что клиентам важно предоставлять все удобные форматы обслуживания. «Доля клиентов банка, активно пользующихся мобильным приложением, в течение года росла и сейчас составляет около 50%. За 2020 год мы реализовали в приложении различный функционал – это оформление депозитных и кредитных продуктов, выпуск цифровых карт, оплата любых счетов по QR‑коду, открытие о обслуживание брокерских счетов, оформление электронных справок. Нам удалось реализовать все сервисы дистанционного обслуживания клиентов, что отразилось на отличном результате в рейтинге – плюс 13 позиций», - отмечает Охорзин.

«Развитие мобильных приложений – одна из зон роста банка, - констатирует вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского кредитного банка Виктория Пойгина. - В значительной мере успех приложения зависит и от визуальных решений, которые позволяют сделать получение услуг удобными и понятными. Рост проникновения клиентской базы в «МКБ Онлайн» и количество операций, совершаемых пользователями, показывают, что нам удаётся точно считывать потребности пользователя, своевременно внедрять нужные продукты и правильно реализовывать путь клиента внутри приложения».

Приложения компаний, рассмотренные в исследовании Markswebb, оценивались по трем критериям: внедрение новой функциональности в цифровых офисах, повышение удобства ежедневного банкинга и развитие мобильного банка как ядра экосистемы с обширной партнерской сетью.