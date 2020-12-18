Рабочие ГАЗа вступились за Олега Дерипаску

17:38

Рабочие советы ГАЗа ответили на сообщения о возможном влиянии Олега Дерипаски (акционер группы ГАЗ) на менеджмент «РУСАЛа». Как ранее сообщило агентство Bloomberg, европейские чиновники уведомили правительство США о сохранении бизнесменом контроля над «Русалом», что является нарушением санкционного соглашения.

Рабочий актив ГАЗа связывает такие сообщения с угрозой санкционных ужесточений по отношению ко всем бизнесам промышленника, включая автозавод ГАЗ. Рабочие советы ГАЗа назвали обвинения в адрес Дерипаски «очередной попыткой США подмять под себя ключевые отрасли, включая автопром» и «забрать российский автомобильный рынок для американского Форда».

Председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов отметил: «Американцы пытаются убрать от управления ГАЗом Олега Дерипаску, потому что именно он превратил ГАЗ в реальную силу – завод, который не сдает российский рынок иностранным конкурентам».

Компании Олега Дерипаски попали под санкции США за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «РУСАЛ», сняли ограничения после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними. Введение санкций в отношении ГАЗа неоднократно откладывали. Сейчас отсрочка действует до 22 января 2021 года.

На ГАЗе отмечали, что из-за угрозы санкций испытывают трудности с поставщиками. Так, осенью шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять ГАЗу запчасти для промышленного пресса.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, рабочие ГАЗа неоднократно устраивали различные акции. В 2019 году сотрудники стали снимать клипы и выкладывать их в соцсети с хэштегом #SaveGAZ, а в ноябре 2019 года отправились в международный автопробег.