На польских пограничников напали нелегальные мигранты, шедшие со стороны Белоруссии
18:40 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нелегальные мигранты при попытке проникновения из Белоруссии в Польшу напали на патруль польских пограничников и помогавших им военных, бросая в них камни, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.
«Вчера (1 мая 2024 года — прим. ТАСС) дважды было совершено нападение на польские патрули. В ходе одного из нападений сотрудника погранслужбы ударили камнем в лицо, в результате потребовалось медицинское вмешательство. В ходе следующего инцидента камнем в лицо попало одному из солдат», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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