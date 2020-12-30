В 2021 году к интернету будут подключены около 35 тыс. соцзначимых объектов - Чернышенко
09:20 30.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2021 году интернет планируется провести в социально значимые объекты по всей стране. В настоящее время доступ имеют 60% таких учреждений, в следующем году запланировано подключить еще 35 тысяч объектов. В рамках достижения показателей национальной цели "Цифровая трансформация" к 2030 году доступ к интернету будет обеспечен в 97% домохозяйств", - сказал он.
Также вице-премьер поручил Минцифре РФ проработать и внести предложения по ускоренному подключению к интернету населенных пунктов от 100 человек.
"Зачастую такие небольшие поселения расположены вдали от крупных городов или сел, а людям там как нигде нужна связь для медицинской помощи, учебы детей, решения финансовых и административных вопросов. Поэтому мною поручено Минцифре ускорить этот процесс. До конца следующего года подключим к интернету населенные пункты от 250 до 500 человек", - добавил Чернышенко.
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