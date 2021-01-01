Психолог рассказал, почему людей в Новый год посещают депрессивные мысли
14:26 01.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эмоциональный спад после новогодней ночи, который отмечает у себя часть россиян во время зимних каникул, является следствием завышенных ожиданий от праздника. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов.
"Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год - не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания", - сказал психолог.
Говоря о действиях, которые помогут предотвратить депрессивные мысли, эксперт рекомендовал россиянам на каникулах доделать оставшиеся со старого года дела, пообщаться с семьей и обратить внимание на свое здоровье.
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