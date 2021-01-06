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В одном из регионов Испании зарегистрирована температура ниже -30С

19:10 06.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордно низкая температура могла быть зарегистрирована в Испании за всю историю наблюдений. Об этом говорится в опубликованном в среду в "Твиттере" сообщении природного парка высоких Пиренеев со ссылкой на данные одной из метеорологических станций.

Столбик термометра в каталонском районе в провинции Льейда опустился до минус 34,1 градусов. "Зарегистрирован рекорд самой низкой температуры, когда-либо зафиксированной на Пиренейском полуострове", - отметили в парке. Эту информацию еще должно подтвердить Государственное метеорологическое агентство Испании.

По данным местных СМИ, последний рекорд также был зафиксирован в провинции Льейда: в 1956 году столбик термометра опустился до минус 32 градусов.

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