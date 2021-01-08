После разблокирования аккаунта Трамп возобновил ведение "Твиттера"

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сделал первую запись после двенадцатичасовой блокировки его аккаунта в "Твиттере".



Трамп разместил в соцсети видеообращение, в котором осудил беспорядки в Вашингтоне, а также заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Джозефу Байдену.



Президент США Дональд Трамп в среду был лишен возможности писать в "Твиттере" минимум на 12 часов из-за нарушений в свете беспорядков в Вашингтоне. Он также потерял возможность писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме" до истечения его полномочий, его аккаунты также заблокировали стриминговый сервис Twitch ("Твич") и соцсеть Snapchat ("Снапчат").



Сторонники Трампа в среду ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства.



