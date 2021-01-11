0
0
136
НОВОСТИ

В автобусах, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились солдаты-срочники - источник

17:12 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты-срочники находились в автобусах Минобороны, которые попали в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В автобусах были в основном призывники. Также там было небольшое число их командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 11.01.2021
Общественники указали на вред самозатухающих сигарет - СМИ
0
0
17:32 11.01.2021
Турция готова начать эксплуатацию российских ЗРС С-400
0
85
17:00 11.01.2021
Четыре человека погибли и свыше 20 пострадали в ДТП с военной колонной в Подмосковье
0
161
16:32 11.01.2021
Турецкий телеведущий осужден на тысячу лет тюрьмы - ТВ
0
178
16:12 11.01.2021
Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
0
189
16:00 11.01.2021
Госзащиту смогут получить любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР - проект
0
214
15:34 11.01.2021
В Москве с 14 января откроются еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса
0
206
15:32 11.01.2021
Хозяйку тюменского частного дома престарелых арестовали по делу о пожаре - СК
0
195
15:12 11.01.2021
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить вопросы границы и работы миротворцев в Карабахе
0
311
15:00 11.01.2021
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в РФ Бернса
0
272

Возврат к списку