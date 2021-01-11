В автобусах, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились солдаты-срочники - источник

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты-срочники находились в автобусах Минобороны, которые попали в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В автобусах были в основном призывники. Также там было небольшое число их командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы", - сказал собеседник агентства.