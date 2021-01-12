Проект о дополнительной индексации пенсий в течение года внесен в Госдуму
10:00 12.01.2021 Источник: Lenta.ru
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом в своем Telegram рассказал один из авторов документа, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Среди прочего, по задумке парламентариев, социальные пенсии должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума.
«Это то, что и предложил президент — обеспечить индексацию не реже одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено», — пояснил Нилов.
Кремль 4 января обнародовал список поручений президента Владимира Путина, согласно которому правительству дано задание до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Ответственным за данный вопрос назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
29 декабря Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Lenta.Ru
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