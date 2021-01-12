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НОВОСТИ

Лукашенко поручил кабмину подготовить ответ на санкции ЕС

13:32 12.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко поручил кабмину подготовить ответ на санкции ЕС. Президент Белоруссии назвал ограничительные меры Запада в отношении ряда белорусских предприятий бандитскими.

Как сообщает БелТА, глава республики сказал об этом на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Страны ЕС ввели персональные санкции против нескольких белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Александр Лукашенко.  Говорит Москва

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