Нефть подорожала до 11-месячного максимума

16:32 Источник: Интерфакс

Цены на нефть эталонных марок во вторник достигли максимума с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки американской экономики.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 МСК во вторник составляет $56,39 за баррель, что на $0,73 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,88 за баррель, что на $0,63 (1,21%) выше уровня предыдущих торгов.

Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Помимо этого, аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.