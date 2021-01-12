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НОВОСТИ

В Москве в восьмой раз проходит метапредметная олимпиада "Не прервется связь поколений"

16:40 12.01.2021

В Москве открыта регистрация на онлайн-олимпиаду «Не прервется связь поколений». Подать заявку на участие в ней до 20 апреля могут ученики 4-11 классов столичных школ, а также студенты московских колледжей. Участникам олимпиады предложено провести исследование в одной из пяти категорий: «Памятник герою», «Реликвия моей семьи», «Хранители памяти: экспонат школьного музея», «Мой герой», «Места памяти», «Имя героя в названии моей школы». В распоряжении исследователей - открытые государственные архивы и музейные экспонаты, приветствуется также изучение семейных архивов: писем, документов, фотографий. По результатам работы нужно также будет подготовить инфографику. При оценке работ жюри будут учитывать последовательность и логичность изложения, фактологическую точность и практическую значимость исследования. Результаты олимпиады будут объявлены 7 мая, а вскоре после этого пройдет награждение победителей.

Олимпиада «Не прервется связь поколений» проводится в Москве с 2014 года и направлена на сохранение преемственности между поколениями каждой семьи и всего народа. В 2020 году в ней приняли участие более 17,8 тыс. школьников и студентов. Победителями стали более 1,3 тыс. человек, а призерами – почти 5 тыс. ребят.

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