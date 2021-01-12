Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
18:00 12.01.2021 Источник: Интерфакс
Расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня дежурные силы зенитного ракетного полка из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированного на архипелаге Новая Земля, провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике", - заявили в пресс-службе во вторник.
Там отметили, что в ходе учения боевые расчёты ЗРС С-400 провели разведку, идентификацию и сопровождение целей условного противника в воздушном пространстве Северного морского пути.
Роль условного противника выполняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ, действовавшие в различном диапазоне высот, добавили в пресс-службе.
"Подобные тренировки дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне", - сказали в штабе флота.
Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, в Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С", береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".
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