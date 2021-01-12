Российские ученые выступили против законопроекта о просветительской деятельности
22:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские ученые, члены Российской академии наук (РАН), популяризаторы науки выступили против принятого Госдумой РФ в первом чтении так называемого законопроекта о просветительской деятельности.
Госдума РФ приняла в конце декабря 2020 года в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части введения просветительской деятельности)". Предлагается, в частности, передать полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности в России и форм контроля за ней правительству РФ. Поправки ко второму чтению должны быть представлены к 21 января 2021 года.
"Знание - одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас - ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий - приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки - наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас", - говорится в декларации, опубликованной во вторник в газете научного сообщества "Троицкий вариант".
Ученые призвали отозвать законопроект из Госдумы.
В конце 2020 года против инициативы также выступила Комиссия РАН по популяризации науки. Председатель комиссии, вице-президент РАН Алексей Хохлов направил по этому поводу председателю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу Никонову письмо с просьбой отклонить законопроект.
НОВОСТИ
- 22:40 12.01.2021
- На шведских марках будет изображена экоактивистка Грета Тунберг
- 21:20 12.01.2021
- Лукашенко заявил, что готов к диалогу по конституции с оппозицией, кроме предателей
- 20:40 12.01.2021
- В Буйнакске в больницу с отравлением попали более 30 детей
- 20:00 12.01.2021
- Трамп не стал отвечать на вопрос о возможной отставке
- 19:20 12.01.2021
- Над Камчаткой сгорел небольшой метеорит
- 18:40 12.01.2021
- Интерпол санкционировал арест россиян, доставивших в Ливан груз селитры - СМИ
- 18:36 12.01.2021
- "Роснефть" открыла новое крупное месторождение газа в Якутии
- 18:00 12.01.2021
- Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
- 17:32 12.01.2021
- Поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского абсолютно неуместен - глава МИД Украины
- 17:12 12.01.2021
- Deutsche Bank отказывается сотрудничать с Трампом - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать