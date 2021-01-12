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Российские ученые выступили против законопроекта о просветительской деятельности

22:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские ученые, члены Российской академии наук (РАН), популяризаторы науки выступили против принятого Госдумой РФ в первом чтении так называемого законопроекта о просветительской деятельности.

Госдума РФ приняла в конце декабря 2020 года в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части введения просветительской деятельности)". Предлагается, в частности, передать полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности в России и форм контроля за ней правительству РФ. Поправки ко второму чтению должны быть представлены к 21 января 2021 года.

"Знание - одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас - ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий - приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки - наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас", - говорится в декларации, опубликованной во вторник в газете научного сообщества "Троицкий вариант".

Ученые призвали отозвать законопроект из Госдумы.

В конце 2020 года против инициативы также выступила Комиссия РАН по популяризации науки. Председатель комиссии, вице-президент РАН Алексей Хохлов направил по этому поводу председателю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу Никонову письмо с просьбой отклонить законопроект.

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