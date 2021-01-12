Лукашенко заявил, что готов к диалогу по конституции с оппозицией, кроме предателей
21:20 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов вести диалог с оппозицией, кроме предателей, по вопросу о конституционных изменениях. Об этом он заявил во вторник на церемонии вручения премий.
"Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией, но не с предателями, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси".
НОВОСТИ
- 20:40 12.01.2021
- В Буйнакске в больницу с отравлением попали более 30 детей
- 20:00 12.01.2021
- Трамп не стал отвечать на вопрос о возможной отставке
- 19:20 12.01.2021
- Над Камчаткой сгорел небольшой метеорит
- 18:40 12.01.2021
- Интерпол санкционировал арест россиян, доставивших в Ливан груз селитры - СМИ
- 18:36 12.01.2021
- "Роснефть" открыла новое крупное месторождение газа в Якутии
- 18:00 12.01.2021
- Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
- 17:32 12.01.2021
- Поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского абсолютно неуместен - глава МИД Украины
- 17:12 12.01.2021
- Deutsche Bank отказывается сотрудничать с Трампом - NYT
- 17:00 12.01.2021
- Лондон вводит ограничения на ведение бизнеса с КНР из-за нарушения прав уйгуров
- 16:55 12.01.2021
- Около 220 купелей оборудуют в Подмосковье на Крещение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать