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Лукашенко заявил, что готов к диалогу по конституции с оппозицией, кроме предателей

21:20 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов вести диалог с оппозицией, кроме предателей, по вопросу о конституционных изменениях. Об этом он заявил во вторник на церемонии вручения премий.

"Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми, в том числе с оппозицией, но не с предателями, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси".

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