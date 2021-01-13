На лондонской бирже ICE цена нефти Brent превысила $57 за баррель
08:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть марки Brent превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.
По состоянию на 04:23 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $57,08 за баррель (+0,88%). Нефть WTI торговалась на отметке $53,66 за баррель (+0,79%).
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