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На лондонской бирже ICE цена нефти Brent превысила $57 за баррель

08:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в 57,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Нефть марки Brent превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.

По состоянию на 04:23 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $57,08 за баррель (+0,88%). Нефть WTI торговалась на отметке $53,66 за баррель (+0,79%).

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