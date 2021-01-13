На лондонской бирже ICE цена нефти Brent превысила $57 за баррель

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в 57,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.



Нефть марки Brent превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.



Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.



По состоянию на 04:23 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $57,08 за баррель (+0,88%). Нефть WTI торговалась на отметке $53,66 за баррель (+0,79%).



