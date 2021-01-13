Блогер Варламов сообщил, что он и еще четверо россиян арестованы в Южном Судане
15:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский блогер Илья Варламов, издатель "Медиазоны" и участник арт-группы "Война" Петр Верзилов и еще трое россиян задержаны в Южном Судане. Об этом сообщается на сайте Варламова. Позднее блогер уточнил, что они были арестованы.
"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении", - написал он.
Варламов добавил, что у них пытаются изъять телефоны. "Нас обвиняют в том, что у нас нет разрешения от министерства дикой природы, которое вообще никогда не нужно", - уточнил он в видеообращении.
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