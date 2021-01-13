Прокуратура зафиксировала завышение платы за водоотведение в ряде регионов РФ

19:51 Источник: НГ-Online

Генеральная прокуратура зафиксировала в нескольких регионах России нарушения в тарификации услуг водоснабжения и водоотведения, из-за которых плата за эти услуги для предпринимателей увеличилась в разы. Речь идет о Республике Карелия, Астраханской, Нижегородской и Псковской областях. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана в адрес уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова (копия письма есть в распоряжении «НГ»).



Заметим, еще в октябре прошлого года аппарат уполномоченного уже обращался к главе министерства природных ресурсов и экологии с просьбой изменить отдельные положения правил холодного водоснабжения и водоотведения, вступивших в силу 3 июня 2020 года. Новая редакция правил кратно увеличила тарифную нагрузку на организации, расположенные в многоквартирных домах.

В результате, в Республике Карелия для предпринимателей без обоснования причин появились дополнительные категории платежа: за негативное воздействие; за сброс сточных вод; за сброс сточных вод сверх установленных нормативов, В свою очередь в Нижегородской и Псковской областях плата просто была увеличена без указания оснований.

В ответе, который поступил уполномоченному в декабре 2020 года за подписью министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, говорилось, что действующие правила водоотведения не нарушают ничьих прав. Предпринимателям предлагалось за свой счет организовывать канализационные колодцы, из которых можно было бы брать пробы сточных вод и таким способом декларировать не превышение нормативов.

Теперь генпрокуратура косвенно подтвердила доводы бизнес-омбудсмена. В письме на имя уполномоченного говорится, что по результатам проверок в Республике Карелия, Астраханской и Псковской областях были выявлены факты неправильного применения порядка расчетов со стороны водоснабжающих организаций.

Ольга Соловьева