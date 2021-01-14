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Коэффициент распространения ковида в РФ превысил 1 впервые с конца декабря - ТАСС

12:20 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,01, превысив единицу впервые с 27 декабря. В Москве этот показатель в четверг вырос с 0,91 до 1,04, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Только в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже 1. Это Свердловская область (0,97), Подмосковье и Санкт-Петербург (0,98), а также Иркутская область (0,99). В Воронежской и Ростовской областях он равен единице, в остальных - выше этой отметки.

В Архангельской области и Красноярском крае показатель составил 1,01, в Нижегородской области - 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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