Россия заняла четвертое место по продажам легковых машин и LCV в Европе в 2020 году

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2020 году поднялась с пятого на четвертое место по продажам легковых машин и LCV (легкие коммерческие автомобили) в Европе, следует из презентации, представленной председателем комитета автопроизводителей АЕБ Томасом Штэрцелем.

"По сравнению с другими европейскими рынками падение в России выглядит незначительным. В 2020 году Россия переместилась с 5 на 4 место по сравнению с 2019 годом", - отмечается в презентации.