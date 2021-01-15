Из-за ситуации в Гонконге США ввели санкции против граждан КНР - Минфин

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США ввело односторонние рестрикционные меры в отношении шести чиновников Китая, представляющих спецслужбы и полицию, из- за ситуации в Гонконге. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Данное решение американской администрации обусловлено принятием Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, а также в свете задержаний 6 января оппозиционеров в этом специальном административном районе КНР.



Одновременно о санкциях против китайских представителей объявил Госдепартамент. "США призывают власти Китая и Гонконга немедленно освободить лиц, подвергшихся преследованию на основании закона о национальной безопасности или других законов за то, что они отстаивали свои права и свободы. <...> Мы продолжим использовать все имеющиеся у нас возможности для привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.



Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.



Операция по задержанию около 50 политических деятелей была проведена 6 января и стала крупнейшей с 30 июня прошлого года, когда парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе. Соответствующий правовой акт, как заявляют в Пекине, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.



В МИД КНР подчеркнули, что задержания активистов в Гонконге были осуществлены в соответствии с правовыми нормами и не привели к ущемлению прав и свобод жителей специального административного района.







