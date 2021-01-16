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Самозанятые граждане и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в Москве

10:37 16.01.2021

В программу вакцинации против COVID-19 в Москве влючается все больше горожан. Теперь бесплатно прививку в столице РФ в городских учреждениях смогут сделать самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, они могут это сделать со вторника, 19 января.

Напомним, 100 пунктов вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных. Также городские власти передали вакцину в частные медучреждения. На прошлой неделе городские власти уже сообщали о расширении списка отраслей, сотрудники которых могут сделать бесплатную прививку. В него были включены горожане, работавшие в сфере научных исследований, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, в отрасли социального обслуживания населения, управления недвижимым имуществом и операций с недвижимостью, в гостиничном бизнесе, туристических агентствах.

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