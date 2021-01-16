Узбекские эксперты выявили, что британский штамм COVID-19 чаще поражает детей и молодежь
16:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый, британский штамм коронавируса чаще всего поражает детей и молодых людей в возрасте до 19 лет. Об этом в субботу заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Нурмат Отабеков.
"Новый штамм коронавируса больше всего проявляется у детей. В данный момент наблюдаются пять основных клинических признаков: головная боль, боль в горле, усталость, потеря аппетита и боли в области живота. Данные симптомы наблюдаются больше у детей и молодых людей до 19 лет", - сказал Отабеков на брифинге. По его словам, новым штаммом, впервые выявленным в Великобритании, могут заразиться люди, уже переболевшие COVID-19. Но у этих пациентов болезнь скорее всего будет протекать в легкой форме, так как в крови у них уже есть антитела.
В настоящее время в Узбекистане наблюдается стабильное улучшение эпидемической обстановки, но, по мнению Отабекова, ситуация в любой момент может осложниться. Именно поэтому на всей территории республики сохраняется строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Продолжает действовать запрет на проведение собраний и массовых мероприятий, а также на работу залов торжеств, ночных клубов, дискотек, компьютерных клубов, караоке, бильярдных и кальянных. Число гостей свадеб и других мероприятий не должно превышать 30. Людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение режима самоизоляции.
С 1 октября минувшего года Узбекистан возобновил все виды международного транспортного сообщения и открыл свои границы для въезда граждан всех стран, в том числе туристов. По последним данным, в республике зафиксировано 77 904 случая заражения коронавирусом, 76 388 пациентов выздоровели, 632 умерли.
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