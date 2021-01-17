В совместных с военными Турции учениях примут участие азербайджанские военнослужащие

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские военнослужащие примут участие в совместных с военными Турции учениях в турецком городе Карс. Об этом сообщает в воскресенье пресс- служба министерства обороны Азербайджана.



"Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях - 2021, которые пройдут в городе Карсе Турецкой Республики. Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях", - говорится в сообщении. Отдельная общевойсковая армия Вооруженных сил Азербайджана расквартирована в Нахичевани.



В Минобороны отметили, что подразделения, которые примут участие в маневрах, уже выдвинулись из Нахичевани в направлении Карса через азербайджано-турецкую границу.



Учения пройдут с 1 по 12 февраля. Их цель - обеспечить координацию подразделений двух стран. По данным турецкого Анатолийского агентства, в ходе маневров также будут отрабатываться высадка десанта и авиаудары по объектам условного противника.



