В совместных с военными Турции учениях примут участие азербайджанские военнослужащие
15:40 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях - 2021, которые пройдут в городе Карсе Турецкой Республики. Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях", - говорится в сообщении. Отдельная общевойсковая армия Вооруженных сил Азербайджана расквартирована в Нахичевани.
В Минобороны отметили, что подразделения, которые примут участие в маневрах, уже выдвинулись из Нахичевани в направлении Карса через азербайджано-турецкую границу.
Учения пройдут с 1 по 12 февраля. Их цель - обеспечить координацию подразделений двух стран. По данным турецкого Анатолийского агентства, в ходе маневров также будут отрабатываться высадка десанта и авиаудары по объектам условного противника.
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