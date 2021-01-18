В Нагорный Карабах вернулись почти 50 тыс беженцев - Минобороны РФ

12:00 Источник: Интерфакс

Еще 189 беженцев доставлены из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 189 беженцев, - говорится в сообщении. - Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 тыс. 827 беженцев".

На территории Нагорного Карабаха увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым безопасно. Ежедневно миротворцы сопровождают колонны с местными жителями и беженцами, информирует Минобороны. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 00 часов 00 минут МСК 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в непризнанной Нагорной Карабахской Республике развернут миротворческий контингент РФ.