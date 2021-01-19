Иракские силы безопасности под Багдадом подверглись авиаударам - СМИ

11:00 Источник: Интерфакс

До девяти иракских военных могли стать жертвами авиаударов по позициям сил безопасности Ирака к югу от Багдада в районе Джурф аль-Сахар, передает во вторник иранское агентство "Тасним" со ссылкой на источники, близкие к шиитским ополченцам "Сил народной мобилизации".

По данным источников, в авиаударах были задействованы истребители F-16 и беспилотники. Также местные источники сообщали, что в ночь на вторник в районе были слышны не менее четырех взрывов.

В этом районе размещены отряды "Сил народной мобилизации", особенно бойцы группировки "Катаиб Хезболлы", однако, как отметили некоторые источники, под удар попали именно иракские военные.

В свою очередь израильское издание "Джерузалем пост" указывает, что впоследствии источники американской стороны опровергли информацию, будто самолеты США могли в ночь на вторник наносить удары в окрестностях Багдада. Иракские власти также пока никак не прокомментировали поступавшую информацию.