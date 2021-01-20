Коллективный иммунитет в РФ к ковиду может сформироваться уже в этом полугодии - Мурашко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - сказал Мурашко, уточнив, что для этого необходимо вакцинировать 60% населения.