Коллективный иммунитет в РФ к ковиду может сформироваться уже в этом полугодии - Мурашко
15:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - сказал Мурашко, уточнив, что для этого необходимо вакцинировать 60% населения.
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