0
0
122
НОВОСТИ

Коллективный иммунитет в РФ к ковиду может сформироваться уже в этом полугодии - Мурашко

15:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть выработан уже в первом полугодии 2021 года, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии", - сказал Мурашко, уточнив, что для этого необходимо вакцинировать 60% населения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 20.01.2021
Позиция ФРГ по Nord Stream 2 не изменилась после введения новых санкций США - кабмин
0
63
16:12 20.01.2021
Цель публикации о "дворце" Путина - жульничество для получения денег, считает Песков
0
78
16:00 20.01.2021
Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать в Полтаве памятник Петлюре
0
68
15:12 20.01.2021
На Сицилии проснулся и выбросил лаву вулкан Этна
0
163
15:00 20.01.2021
Изолятор, где содержится Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных
0
217
14:32 20.01.2021
Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение
0
228
14:12 20.01.2021
Группа из шести бандитов из банды Бютукаева, включая лидера, уничтожена в Чечне
0
253
14:00 20.01.2021
Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих
0
280
13:32 20.01.2021
В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова
0
268
13:20 20.01.2021
На Международной космической станции отключилась система кондиционирования воздуха
0
323

Возврат к списку