Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом повестки дня в Армении
18:12 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за углубление отношений с Россией. Об этом он заявил, выступая в среду в парламенте в ходе правительственного часа.
"Конечно, наше сотрудничество с РФ в сфере безопасности находится на самом интенсивном и высоком уровне. Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом нашей повестки", - отметил он.
Ранее премьер-министр и другие высокопоставленные представители армянской власти неоднократно подчеркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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