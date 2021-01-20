0
0
40
НОВОСТИ

Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом повестки дня в Армении

18:12 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за углубление отношений с Россией. Об этом он заявил, выступая в среду в парламенте в ходе правительственного часа.

"Конечно, наше сотрудничество с РФ в сфере безопасности находится на самом интенсивном и высоком уровне. Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом нашей повестки", - отметил он.

Ранее премьер-министр и другие высокопоставленные представители армянской власти неоднократно подчеркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 20.01.2021
В здании в центре Мадрида прогремел взрыв - СМИ
0
97
17:15 20.01.2021
Суд в Петербурге запретил распространение в РФ аниме "Тетрадь смерти"
0
160
17:00 20.01.2021
Трамп не исключает создания новой партии - WSJ
0
150
16:32 20.01.2021
Позиция ФРГ по Nord Stream 2 не изменилась после введения новых санкций США - кабмин
0
218
16:12 20.01.2021
Цель публикации о "дворце" Путина - жульничество для получения денег, считает Песков
0
275
16:00 20.01.2021
Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать в Полтаве памятник Петлюре
0
184
15:32 20.01.2021
Коллективный иммунитет в РФ к ковиду может сформироваться уже в этом полугодии - Мурашко
0
256
15:12 20.01.2021
На Сицилии проснулся и выбросил лаву вулкан Этна
0
249
15:00 20.01.2021
Изолятор, где содержится Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных
0
313
14:32 20.01.2021
Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение
0
309

Возврат к списку