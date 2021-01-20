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Генкосульство России в Нью-Йорке "сидит" без телефонной связи

22:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонная связь в здании генконсульства РФ в Нью-Йорке в среду не восстановлена, хотя российские дипломаты официально обращались в Управление иностранных миссий в Нью-Йорке по этому вопросу. Об этом ТАСС сообщил представитель генконсульства Алексей Топольский.

"В генконсульстве по-прежнему нет телефонной связи, - сообщил он. - Около 30 телефонных линий отключены. Мы направляли официальное обращение в нью-йоркское Управление иностранных миссий, а в ответ было заявлено, что обращение принято к сведению и нам следует решать эти вопросы с телефонной компанией".

Он подчеркнул, что проблемы со связью у российских дипломатов возникли не в первый раз. "Могу сообщить, что уже на протяжении нескольких месяцев у нас не работает факсимильная связь с Москвой, - отметил он. - Представители компании-провайдера неоднократно обещали восстановить ее, однако ситуация не меняется".

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