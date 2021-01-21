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НОВОСТИ

"Справедливая Россия" объединяется с двумя другими партиями

19:06 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия" принял решение начать процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом в четверг заявил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

"Сегодня на президиуме центрального совета партии "Справедливая Россия" принято следующее решение. Первое, принято решение, что мы вступаем в процесс объединения", - проинформировал Миронов.

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