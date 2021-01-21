Байден заявил о провале вакцинации от COVID-19 в США и ввел карантин на въезд
23:25 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усилия властей США по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными. Такое мнение выразил в четверг американский президент Джозеф Байден, выступая в Белом доме.
"В прошлом году мы не могли рассчитывать на то, что федеральное правительство будет действовать безотлагательно, сосредоточенно и с учетом координации своих действий. <...> В то время как вакцина вселяет столько надежды, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным", - считает глава государства. Он не стал напрямую критиковать своего предшественника на этом посту.
"Сегодня мы предпримем дополнительные действия исполнительного характера, чтобы продлить требование носить маски во время поездок между [американскими] штатами поездом, самолетом и автобусом. И в свете появления нового штамма COVID (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), о котором становится известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран. В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест [на заражение новым коронавирусом] еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.
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