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НОВОСТИ

В Башкирии предотвращен террористический акт - ФСБ

11:00 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Башкирии террористический акт против правоохранителей и задержали готовившего его россиянина. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ФСБ.

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