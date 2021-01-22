В Башкирии предотвращен террористический акт - ФСБ
11:00 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России предотвратили в Башкирии террористический акт против правоохранителей и задержали готовившего его россиянина. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в ФСБ.
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