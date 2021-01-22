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На мировом рынке зафиксировано исключительное подорожание пальмового масла

15:00 22.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На мировом рынке зафиксировали рекордное подорожание пальмового масла. Стоимость фьючерсов на малайзийской бирже Bursa достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100%. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Подорожание пальмового масла связали с тем, что в Малайзии и Индонезии, где в основном производят этот продукт, возник дефицит рабочей силы, а Индия и Китай повышают спрос. Кроме того, снижение производства стало следствием сокращения объёмов удобрения полей, так как рынок пережил обвал цен.  Говорит Москва

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