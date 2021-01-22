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Байден отказался от кнопки для заказа кока-колы

17:00 22.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Байден отказался от кнопки Трампа для заказа кока-колы. Вступивший в должность 46-й президент США, как и большинство его предшественников, изменил под себя интерьер Овального кабинета в Белом доме.

Кроме того, как пишет Associated Press, красновато-коричневому рабочему креслу, которое использовал республиканец, демократ предпочёл тёмно-коричневое кожаное. На стене напротив стола Джо Байдена появился коллаж из портретов его предшественников Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Франклина Д. Рузвельта, а также Александра Гамильтона, отца-основателя и бывшего министра финансов.

Овальный кабинет для Дональда Трампа был оснащён специальной красной кнопкой, при нажатии которой ему приносили стакан с диетической кока-колой.  Говорит Москва

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