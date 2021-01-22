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НОВОСТИ

В конце 2020 года россияне приобрели валюту почти на $5 млрд

17:40 22.01.2021 Источник: РБК

В ноябре—декабре 2020 года чистые покупки валюты населением составили $4,7 млрд, следует из данных Банка России. Физлица совершали сделки в российских банках и на Московской бирже через брокеров, при этом значительная часть купленной валюты размещалась на банковских депозитах и счетах, отмечает ЦБ.

По данным регулятора, на 1 ноября на валютных счетах и срочных вкладах россияне держали $87,5 млрд. Таким образом, депозитная база кредитных организаций в валюте за два месяца выросла на 4,8%.  РБК

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