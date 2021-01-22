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МВД планирует доследственную проверку в отношении лидеров штабов Навального

18:15 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России инициировало проведение доследственной проверки в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов блогера Алексея Навального. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-центре ведомства.

"В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации. Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - сказали в пресс-центре.

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