СК возбудил дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января
18:40 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи возбудили уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно- телекоммуникационных сетей")", - сообщила Петренко.
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