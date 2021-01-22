СК возбудил дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно- телекоммуникационных сетей")", - сообщила Петренко.