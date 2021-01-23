«Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»
23:02 22.01.2021 Источник: НГ-Online
Картина Андрея Кравчука про декабристов завоевала 7 статуэток на прошедшей в Москве церемонии вручения премии «Золотой орел». «Союз спасения» признали победителем в категориях «лучшая работа звукорежиссера» (Павел Дореули), «лучшие визуальные эффекты», «лучший грим» (Татьяна Вавилова), «лучший художник по костюмам» (Екатерина Шапкайц), «лучший художник» (Сергей Агин), «лучший оператор» (Игорь Гринякин) и «лучшая мужская роль второго плана» (Александр Домогаров).
«Блокадный дневник» Андрея Зайцева, помимо главного приза, получил «Золотого орла» за сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня). Лучшим актером признали Юрия Борисова, сыгравшего главную роль в «Калашникове» Константина Буслова, а награду за женскую роль второго плана присудили Марии Ароновой за картину «Лед 2».
Приз за музыку получил композитор картины «Доктор Лиза» Юрий Потеенко, за монтаж – Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников, работавшие над «Стрельцовым». Лучшей режиссерской работой назвали фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, а приз за вклад в российский кинематограф в этом году получила Светлана Дружинина.
Лучшим документальным фильмом признали картину «Пространство стиха: Борис Слуцкий», лучшей короткометражкой – «One mango, please» Надежды Михалковой, лучшей анимационной работой – «Хозяйку медной горы» Дмитрия Геллера, лучшим иностранным фильмом в российском прокате – «1917» Сэма Мендеса.
Телевизионные актерские номинации распределили между Светланой Немоляевой (лучшая женская роль на телевидении, «Дипломат») и Максимом Матвеевым (лучшая мужская роль на телевидении, «Триггер»). «Триггер» также был назван лучшим телевизионным сериалом, а в категории «лучший телефильм или минисериал» победил «Одесский пароход».
Наталия Григорьева
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