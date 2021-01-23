Россия "во многих отношениях является противником", утверждает новый лидер ХДС

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада, хотя нужно искать пути для кооперации с Москвой по важным темам. С таким заявлением он выступил в опубликованном в пятницу вечером интервью газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг".



"Моя позиция по отношению к России абсолютно прозрачна", - утверждал Лашет. "Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России", - считает он. В качестве примера Лашет назвал усилия по реализации Парижского соглашения по климату, урегулированию конфликтов, таких как в Ливии.



"Это касается многих регионов в мире, где активна Россия. Она часть ливийской конференции, организованной канцлером, и будет участвовать в реализации иранского соглашения - вместе с ЕС, США и ООН", - указал председатель христианских демократов.



По его мнению, нужно "найти пути для кооперации". Тем не менее новый лидер ХДС, который до сих пор считался дружелюбным по отношению к РФ, призвал "указать России на границы в попытке оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей". "Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров, - утверждал он.



Большинство немецких экспертов было едино в мнении, что Лашет сохранит преемственность курса действующего канцлера по отношению к России. Ранее он несколько раз говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", в открытую выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2". В то же время не исключено, что в угоду политической ситуации, а его подвергли ранее критике в излишней симпатии по отношению к РФ, а также в свете избрания Джозефа Байдена президентом США премьер Северного Рейна - Вестфалии будет вынужден скорректировать свою линию.



